TEUFEN/SPEICHER ⋅ Am Mittwoch ist es in Teufen und Speicher zu Verkehrsunfällen gekommen. Die am Unfall beteiligten Personen blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Anzeige:

Anzeige:

Um 2.40 Uhr lenkte eine 54-jährige Frau ihr Auto auf der schneebedeckten Strasse von Speicher in Richtung Teufen. In einer Kurve im Innerortsbereich in Teufen kam die Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern, geriet über die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Röhrenzaun. Am Auto entstand Totalschaden und es musste durch die aufgebotene Pikettgarage abtransportiert werden, wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilt. Der Sachschaden am Metallzaun wird auf mehrere tausend Franken geschätzt.



In Speicher kam es um 7.25 Uhr zu einer Streifkollision zwischen zwei Autos. Ein 36-jähriger Autolenker wollte von einer Zufahrtsstrasse auf die Buchenstrasse fahren. Beim Anfahren auf der schneebedeckten Strasse drehten die Antriebsräder durch und das Auto kam in Rutschen, touchierte den Randstein und geriet anschliessend über die Fahrbahnmitte, wo es seitlich gegen ein entgegenkommendes Auto stiess. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden von einigen tausend Franken. Die beiden Fahrzeuglenker, welche alleine unterwegs waren, blieben unverletzt. (kapo/maw)