Töfffahrerin bei Kollision mit Auto verletzt

BISCHOFSZELL ⋅

Kurz nach 17 Uhr war eine 20-jährige Motorradfahrerin auf der Nebenstrasse Rütihof von St.Pelagiberg in Richtung Steigstrasse unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam es im Verzweigungsbereich zur Kollision mit einem vortrittsberechtigten, 62-jährigen Autolenker, der von Hauptwil in Richtung Bischofszell fuhr.



Bei der Kollision wurde die Motorradfahrerin verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. (kapo/maw)