Schwerer Unfall auf A7 fordert ein Todesopfer

HÜTTLINGEN ⋅ Nach einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der Autobahn A7 verstarb am Dienstag eine Autofahrerin noch auf der Unfallstelle.

Maya Mussilier

Autobahn mehrere Stunden gesperrt

Am Dienstagnachmittag kam es im Raum Frauenfeld zu grösseren Verkehrsbehinderungen. Grund dafür war ein schwerer Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn A7. Auf Höhe Hüttlingen kollidierten kurz nach 13 Uhr aus noch ungeklärten Gründen zwei Autos und ein Lieferwagen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau sei eine Autofahrerin nicht mehr ansprechbar gewesen, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit. Trotz sofortiger Reanimation durch Polizisten habe der Notarzt wenig später nur noch den Tod der 81-jährigen Schweizerin feststellen können. Ein 53-jähriger Unfallbeteiligter musste mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden.Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Der Kriminaltechnische Dienst habe die Spuren gesichert und kläre nun den Unfallhergang ab, sagt Kapo-Mediensprecher Matthias Graf auf Anfrage. Ob möglicherweise ein medizinisches Problem vorgelegen habe, werde ebenfalls überprüft. Dies werde bei derartigen Unfällen immer gemacht, unabhängig vom Alter der betroffenen Person, sagt Graf. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld hat eine Strafuntersuchung eröffnet.Die Autobahn in Richtung Kreuzlingen war bis 16.30 Uhr vollständig gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Jene Fahrzeuglenker, die direkt hinter den Unfallfahrzeugen auf der Autobahn unterwegs waren mussten sich allerdings rund zwei Stunden gedulden. «Die Autos konnten wir schliesslich über ein Nottor abfliessen lassen», sagt Graf. «Die Lastwagen wurden über den Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.»Lobende Worte findet der Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau für die unbeteiligten Verkehrsteilnehmer. «Die Rettungsgasse hat in diesem Fall beispielhaft funktioniert.»