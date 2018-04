Schlüssel war im Briefkasten bereit gelegt

SARGANS ⋅ Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 16.50 Uhr, ist an der Rheinstrasse in Sargans eine unbekannte Täterschaft in eine Wohnung eingeschlichen.

Die Bewohnerin hatte den Schlüssel für einen Handwerker in den Briefkasten gelegt, woraufhin dieser von der Täterschaft behändigt worden sein dürfte. Wie die Polizei mitteilt, wurde unter anderem Schmuck, und Bargeld in der Höhe von über 1‘000 Franken gestohlen. (kapo/chs)