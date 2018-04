Schlägerei zwischen Asylsuchenden: Vier Personen in Haft, zwei im Spital

ALTSTÄTTEN ⋅ Am Dienstag ist bei der Kantonspolizei St.Gallen die Meldung über eine Schlägerei zwischen Asylsuchenden beim Bahnhof Altstätten eingegangen. Letztlich konnten fünf Algerier und ein Tunesier im Alter zwischen 20 und 44 Jahren angetroffen werden, die teilweise medizinisch versorgt werden mussten. Aktuell befinden sich vier Personen in Haft und zwei Personen in ärztlicher Obhut. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen des Vorfalls.

Die Meldung über die Schlägerei ging bei der Polizei kurz vor 19.30 Uhr ein. Beim Eintreffen der ersten Patrouillen am Ereignisort konnten zwei Algerier und ein Tunesier angetroffen werden. Die beiden Algerier waren verletzt und wurden von der Rettung betreut und danach ins Spital gebracht, wie die St.Galler Kantonspolizei mitteilt. Ein Algerier befand sich verletzt auf dem Boden liegend vor dem Empfangs- und Verfahrenszentrum (EVZ) Altstätten. Er wurde medizinisch betreut und später mit der Rega ins Spital geflogen. Ein weiterer Algerier konnte im Eingangsbereich des EVZ Altstätten angetroffen werden. Die sechste Person, ebenfalls ein Algerier, wurde im Spital Altstätten angetroffen. Wie sich nach der ärztlichen Versorgung herausstellte, ist keine Person ernstlich verletzt worden, obwohl es wegen dem geflossenen Blut vorerst so ausgesehen hatte. Bei allen Beteiligten wurde durch die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen die Abnahme einer Blut und Urinprobe angeordnet.



Bislang ist es noch unklar, wie es zu der Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten kam. Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können oder die Ereignisse beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Thal unter 058-229-80-00 zu melden. (kapo/maw)