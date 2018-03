Scheune dank beherztem Eingreifen vor Feuer gerettet

GONTEN ⋅ Am Samstagvormittag stellte der erwachsene Sohn einer Bauernfamilie Feuer in der Milchkammer der modernen Scheune in Gonten fest. Sofort behändigte er einen Feuerlöscher und bekämpfte die Flammen.

Dabei atmete er eine unbestimmte Menge Rauchgase ein. Danach trieb er alle Kühe und Rinder aus dem Stall ins Freie. Wegen Schmerzen in der Lungengegend musste der junge Mann in ärztliche Obhut gebracht werden.



Wie die Polizei in ihrer Meldung festhält, konnte wegen dem beherzten Eingreifen des jungen Mannes der Brand fast vollständig gelöscht und noch grösserer Schaden abgewendet werden. Dennoch entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.



Im Einsatz standen die Feuerwehr Gonten und die Nachbarhilfe der Stützpunktfeuerwehr Appenzell. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft untersucht die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden die Brandursache. (kapo/chs)