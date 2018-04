Zehnjähriger fällt von Pony und verletzt sich

HORN ⋅ Eine zehnjähriger Knabe ist am Mittwochnachmittag in Horn bei einem Reitunfall verletzt worden. Er musste durch die Rega ins Spital geflogen werden, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Der Reiter trainierte kurz nach 16.15 Uhr mit seinem Pony in einer Reithalle. Plötzlich blieb das Pony beim Galopp stehen und der Zehnjährige fiel aus dem Sattel.



Beim Sturz zog sich dieser mittelschwere Verletzungen zu. Der Knabe musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen werden. (sda)