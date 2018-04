ARBON / ROMANSHORN ⋅ Bei Verkehrskontrollen in Arbon und Romanshorn konnten am Freitagabend zwei Fahrzeuglenker angehalten werden, die ohne gültigen Führerausweis unterwegs waren.

Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Thurgau führten zwischen 16 und 22 Uhr in den Regionen Arbon und Romanshorn Verkehrskontrollen durch.



Bei der Kontrolle eines 54-jährigen Autofahrers in Romanshorn stellten die Polizisten laut Medienmitteilung der Kantonspolizei Thurgau Alkoholmundgeruch fest. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bischofszell wurde beim Österreicher eine Blutprobe angeordnet. Der schweizerische Führerausweis wurde eingezogen.



Bei weiteren Kontrollen in Arbon wurden ein 30-jähriger Autofahrer und ein 20-jähriger Motorradfahrer angehalten, die ihr Fahrzeug ohne den erforderlichen Führerausweis lenkten.



Ein Auto musste beim Kontrollort in Romanshorn stillgelegt werden, da die ganze Beleuchtung am Fahrzeug defekt war.



Sämtliche Personen werden bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (pd/lim)