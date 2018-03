Mutwillige Sachbeschädigungen an Autos - die Polizei sucht Zeugen

ALTSTÄTTEN ⋅ In der Zeit zwischen Samstag und Montag haben unbekannte Täter in Altstätten an 17 Autos Sachbeschädigungen begangen. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

Wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, waren es vor allem Autos in einer Tiefgarage an der Schulstrasse. Doch auch an der Rorschacher-, Trogener- und Kriessernstrasse sowie eines auf einem Feldweg im Gebiet Baffles gab es betroffene Fahrzuege. Bislang liegen noch keine abschliessenden Angaben über mögliches Deliktsgut vor. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.



Personen, welche Angaben zur unbekannten Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei St.Gallen, Polizeistation Altstätten, Tel: 058-229-51-60 zu melden. (kapo/tn)