Mit Klappmesser und Pfefferspray bedroht: Unbekannter raubt junges Paar aus

SCHAFFHAUSEN ⋅ Die Schaffhauser Polizei veröffentlicht zwei Bilder eines Täters, der im Januar zwei junge Erwachsene ausgeraubt hatte. Vorerst bleibt das Gesicht des Mannes verpixelt. Bringt dies die Polizei nicht weiter, sollen die Fotos in einer Woche unbearbeitet publiziert werden.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Schaffhauser Polizei diesen Schritt angekündigt. Da sich der Täter zwischenzeitlich nicht meldete, werden sie nun publiziert, wie die Schaffhauser Polizei am Samstag mitteilte.



Am 10. Januar hatte der gesuchte Mann eine 18-jährige Frau und einen 18-jährigen Mann im Tunnelgässchen in der Stadt Schaffhausen mit einem Klappmesser und einem Pfefferspray bedroht. Der Täter erbeutete Bargeld und flüchtete.



Auf Videobildern, die von einer Drittperson gemacht wurden, ist das Gesicht des rund 30-jährigen Tatverdächtigen klar erkennbar, wie die Polizei festhält. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Unbekannten geführt hätten, werden nun in Absprache mit der Staatsanwaltschaft zwei Bilder veröffentlicht. (sda/lex)