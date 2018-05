Mit Hunderternote aus dem Farbdrucker festgenommen

ST.GALLEN ⋅ Am Montagnachmittag, ist ein 43-jähriger Italiener im Magnihalden von der Stadtpolizei St.Gallen kontrolliert worden. Da dieser einer gefälschte Hundertfrankennote bei sich trug, wurde er der Kantonspolizei St.Gallen übergeben, welche ihn letztlich festnahm.

In der Stadt St. Gallen ist am Montag bei der Kontrolle eines 43-jährigen Italieners eine gefälschte Hundertfrankennote entdeckt worden, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit. Später gab der Mann an, den Geldschein mit dem Farbdrucker selber hergestellt zu haben.



Nachdem das Falschgeld entdeckt wurde, nahm die Polizei den Mann fest. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Weitere Abklärungen laufen.



In letzter Zeit habe es einige Meldungen wegen gefälschter Einhundert- und Zweihundertfrankennoten gegeben, teilte die St. Galler Polizei am Dienstag mit. Sie rät, Banknoten bei der Entgegennahme zu prüfen. (sda)