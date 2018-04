Mietwagenlenker mit 140 km/h ausserorts in Kontrolle geraten

APPENZELL AUSSERRHODEN ⋅ Über das vergangene Wochenende führte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden verschiedene Geschwindigkeitskontrollen durch und musste dabei mehrere Führerausweise auf der Stelle abnehmen.

Anzeige:

Anzeige:

Am Samstag mussten auf der Schwägalpstrasse in Urnäsch innerhalb von rund 4 Stunden insgesamt 41 Fahrzeuglenker zur Rechenschaft gezogen werden. Während 30 Personen ihre Busse im Ordnungsbussenverfahren erledigen können, werden 11 Personen an die Staatsanwaltschaft Appenzell Ausserrhoden zur Anzeige gebracht. Drei Lenkern wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen. Sie wurden mit einer Geschwindigkeit von 126 km/h und mehr gemessen. Spitzenreiter war gemäss Mitteilung der Polizei ein Personenwagenlenker mit einem Mietwagen. Er wurde im Ausserortsbereich mit 140 km/h kontrolliert.



Bei weiteren Geschwindigkeitskontrollen mussten am Sonntag im Sondertal in Stein und im Eisigeli in Schwellbrunn nochmals 74 Lenker gebüsst, 11 an die Staatsanwaltschaft von Appenzell Ausserrhoden zur Anzeige gebracht und 2 Führerausweise auf der Stelle abgenommen werden. Auch sie waren im Ausserortsbereich massiv zu schnell unterwegs.



An den beiden Kontrolltagen mussten insgesamt 104 Ordnungsbussen ausgestellt und 22 Personen an die Staatsanwaltschaft von Appenzell Ausserrhoden zur Anzeige gebracht werden. Fünf Lenker mussten ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben. (kapo/chs)