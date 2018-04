Lieferwagenfahrer entfernt sich vom Unfallort, ohne sich um verletzten Mofafahrer zu kümmern

UZNACH ⋅ Am Mittwochnachmittag hat sich ein Lieferwagenfahrer von einer Unfallstelle auf der Uznabergstrasse entfernt, ohne sich um einen leicht verletzten Jugendlichen zu kümmern. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

Anzeige:

Anzeige:

Ein 14-Jähriger war mit seinem Mofa auf der Uznabergstrasse Richtung Neuhaus unterwegs. In der ersten Rechtskurve beabsichtigte der 14-Jährige mit sein Mofa auszuholen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen. Dabei geriet er mit dem Mofa in eine Spurrinne, streifte mit der Pedale die Fahrbahn und stürzte zu Boden.



Das Mofa rutschte auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich in einen weissen Lieferwagen mit festem Aufbau und Hebebühne. Der Lieferwagenfahrer hielt kurz an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des 14-Jährigen. Obwohl dieser antwortete, dass er sich beim Sturz verletzt hatte und ihm schwarz vor Augen werde, entfernte sich der unbekannte Lieferwagenfahrer ohne sich weiter um den Jugendlichen zu kümmern. Er fuhr in allgemeine Richtung Uznach davon.



Der Lieferwagenfahrer wird als rund 180 cm gross, zirka 30-jährig und von normaler Statur beschrieben. Er trug blaue Jeans und sprach Schweizerdeutsch. Personen, die Hinweise zum unbekannten Lieferwagen und dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeistützpunkt Schmerikon, 058 229 52 00, in Verbindung zu setzen.