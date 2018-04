UNTERWASSER ⋅ Bei Chüeboden in Unterwasser ist am Samstagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Die Polizei weist darauf hin, dass die Böden in Wäldern und auf Wiesen sehr trocken sind.

Um 14.40 Uhr verbrannte ein Landwirt bei Chüeboden sogenannten Schlagabraum (nach der Holzernte zurückbleibende Baumreste), wie die St.Galler Kantonspolizei mitteilt. Im steilen Gelände griff das Feuer auf die trockene Wiese und den Wald über. Betroffen war eine Fläche von 20x50 Meter. Erst der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Allfällige Glutnester im Waldboden wurden durch eine Brandwache überwacht und gelöscht. (kapo/maw)