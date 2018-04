Auf der falschen Kreditkarte steht "James Bond": Kriminaltouristen verstecken Einbruchswerkzeug in einer Plastikkarte

DIEPOLDSAU ⋅ Den Schweizer Grenzwächtern sind in den vergangenen Wochen diverse Kriminaltouristen ins Netz gegangen. Teils hatten diese abenteuerliche Verstecke für ihre Werkzeuge gewählt.

Wie das Grenzwachtkorps mitteilt, kontrollierten Grenzwächter Ende März zwei 38- und 46-jährige Serben beim Grenzübergang Diepoldsau-Schmitter. Dabei stellten sie fest, dass die Männer wegen Vermögensdelikten und Einbruchdiebstählen zur Fahndung ausgeschrieben waren. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurde mutmassliches Einbruchswerkzeug sichergestellt.



Grenzwächter in den Kantonen St.Gallen und Graubünden sowie im Fürstentum Liechtenstein stellten im vergangenen März in sieben Fällen mutmassliches Tatwerkzeug sowie in zwei Fällen Diebesgut sicher, wie es in der Mitteilung weiter heisst. In einem Fall wurde ein präparierter Zughaken für Opferstockdiebstähle entdeckt. In einem anderen Fall fanden die Grenzwächter Dietriche zum Öffnen von Schlössern. Das Werkzeug war in einer falschen Kreditkarte versteckt worden, auf welcher der Name "James Bond" prangte.



Insgesamt wurden 15 Personen mit Verdacht auf kriminelle Aktivitäten angehalten. (pd/dwa)