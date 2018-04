Kanton St.Gallen: Drei Brandereignisse innerhalb einer Stunde

FEUER ⋅ Am Montagabend sind bei der Kantonspolizei St.Gallen gleich drei Brandfälle gemeldet worden. Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhinderte grössere Sachschäden.

Die Kantonspolizei St.Gallen vermeldete gleich drei Brandfälle, die sich am Montagabend ereigneten.



In Oberuzwil im Heerpark meldete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen Brand auf seinem Balkon. Wie sich herausstellte, entzündeten sich nach der Inbetriebnahme des Gasgrills die Lounge und ein Teil der Fassade. Der 25-Jährige konnte das Feuer vollständig mit einem Eimer Wasser löschen und verständigte zur Sicherheit die Feuerwehr. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund tausend Franken.



In Flawil in einer Firma an der Glatthaldenstrasse entzündeten sich in einer Lagerhalle Bau- und Gewerbeabfälle. Die Brandmeldeanlage wurde dadurch ausgelöst. Die Feuerwehr Flawil rückte aus, löschte den Brand und deponierte das Material in einer Mulde ausserhalb der Halle. Für die Lüftung der Halle musste die Feuerwehr Gossau mit einem grossen Lüfter vor Ort ausrücken. Es entstand kein Sachschaden.



In Müselbach in einem Einfamilienhaus an der Seckistrasse kam es zu einem Kaminbrand. Dabei entzündete sich, ausgelöst durch das Kaminfeuer, abgelagertes Pech im Kaminhut. Die Feuerwehr aus und löschte das Feuer. Es entstand ein Sachschaden von über 500 Franken.