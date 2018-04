WITTENBACH ⋅ Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 5.50 Uhr und 17.30 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft im Zentrum von Wittenbach in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses eingebrochen.

In beiden Fällen wurden jeweils die Wohnungstüren aufgebrochen und anschliessend sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Wie diePolizei mitteilt, wurde Bargeld, Schmuck und elektronische Geräte im Wert von über 15‘000 Franken gestohlen. (kapo/chs)