Im Linthgebiet sind Einbrecher unterwegs

LINTHGEBIET ⋅ In der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag hat eine unbekannte Täterschaft mehrere Einbrüche im Linthgebiet verübt.

In Jona an der Buechstrasse brach eine Täterschaft die Tür eines Restaurants auf und nahm im Innern unter anderem Zigaretten, Alkohol und Lebensmittel an sich.



In Neuhaus schlug eine ebenfalls unbekannte Täterschaft gleich zweimal zu: Im Lenzikon brach sie ein Fenster einer Werkstatt auf. Als die Alarmanlage ansprang, entfernte sie sich gemäss Polizeimeldung ohne Deliktsgut. Mit dem gleichen Vorgehen wurde an der Rickenstrasse in ein Gebäude eingebrochen. Eine Anwohnerin wurde auf den Lärm aufmerksam und sprach den etwa 25 bis 30 Jahre alten Einbrecher an, woraufhin dieser die Örtlichkeit ohne Deliktsgut verliesst.



In Eschenbach wurde in besagter Zeit gleich dreimal eingebrochen. In der Gublenstrasse drückte die Täterschaft ein Fenster auf und durchsuchte anschliessend im Innern die Räumlichkeiten. Sie stahl gemäss jetzigen Angaben ein Handy. In der Schmerikonerstrasse brach die Täterschaft bei zwei Firmen die Fenster auf. In beiden Fällen plünderte sie die Kasse des Kaffeeautomaten und stahl über 200 Franken Münzgeld.



Der insgesamt bei allen Einbrüchen angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 10‘000 Franken. (kapo/chs)