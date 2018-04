Grosser Schaden bei Dachstockbrand in Frauenfeld

FRAUENFELD ⋅ Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Frauenfeld entstand am Freitag kurz vor dem Mittag Sachschaden. Es wurde niemand verletzt.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau waren Arbeiter mit Umbauarbeiten an einem Einfamilienhaus an der Speicherstrasse beschäftigt. Kurz vor 11.40 Uhr meldeten mehrere Auskunftspersonen der Kantonalen Notrufzentrale, dass aus dem Dachstock dieses Hauses Rauch und Flammen aufsteigen würden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren gemäss Polizeimeldung keine Personen mehr im Haus.



Die Feuerwehr Frauenfeld war rasch vor Ort und löschte den Brand. Um zu sämtlichen Glutnestern vordringen zu können, musste durch die Feuerwehr ein Teil des Daches abgedeckt werden. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken, verletzt wurde niemand. Ob der Brand mit den Arbeiten im Zusammenhang steht, wird durch den Brandermittlungsdienst und den Kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. (kapo/chs)