Grenzwächter stoppen Transporter mit 1200 Hanfpflanzen

RHEINECK ⋅ Grenzwächter haben in der vergangenen Woche einen Kleintransporter angehalten. Im Fahrzeug befanden sich Kartonschachteln mit 1200 Hanfpflanzen. Der Fahrer und die Hanfpflanzen wurden der Kantonspolizei St.Gallen übergeben.

Eine mobile Patrouille des Grenzwachtkorps in Rheineck kontrollierte am 18. April einen deutschen Kleintransporter, welcher kurz zuvor über den Grenzübergang Rheineck in die Schweiz eingereist war.Wie die Grenzwachtregion III in einer Mitteilung schreibt, stellten die Grenzwächter bei der Überprüfung des 46-jährigen Chauffeurs einen starken Hanfgeruch im Laderaum fest. Bei der Kontrolle kamen 1200 Hanfpflanzen zum Vorschein, die in Kartonschachteln verpackt waren.Die Hanfpflanzen und der deutsche Chauffeur wurden für weitere Abklärungen der Kantonspolizei St.Gallen übergeben. (pd/maw)