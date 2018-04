Gewalttat in Rapperswiler Lokal: Polizei verhaftet weitere Person

RAPPERSWIL-JONA ⋅ In einem Restaurant in Rapperswil ist es am Samstag zu einer Gewalttat gekommen. Drei Angestellte wurden dabei durch Stiche verletzt. Nebst einem 33-jährigen Schweizer und seiner 26-jährigen slowakischen Ehefrau, hat die Polizei nun auch ein 30-jähriger Libyer verhaftet.

