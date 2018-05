Tod beim Reiten: 76-Jährige stirbt an der Thur

PFYN/LANGRICKENBACH ⋅ Beim Sturz von einem Pferd ist am Dienstagvormittag in Pfyn eine 76-jährige Reiterin verstorben. Das Tier war zuvor gestrauchelt. Eine weitere Reiterin ist in Langrickenbach vom Pferd gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Die erfahrene Reiterin war kurz nach 10 Uhr zusammen mit einem weiteren Reiter auf dem Thurvorland entlang der Thur unterwegs, wie die Thurgauer Kantonspolizei schreibt. Gemäss den Aussagen des Mitreitenden strauchelte ihr Pferd während einer Galopp-Passage auf einer Wiese, kam zu Fall, und die Reiterin stürzte zu Boden.



Die 76-Jährige wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass sie trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch ihren Begleiter, Passanten und den Rettungsdienst noch auf der Unfallstelle verstarb. Das Pferd wurde beim Sturz nicht verletzt. Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Thurgau der Rettungsdienst mit Notarzt, eine Rega-Besatzung sowie die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen.



In Langrickenbach hat sich ebenfalls am Dienstagvormittag eine Reiterin schwer verletzt. Die erfahrene Reiterin befand sich kurz nach 11 Uhr mit ihrem Pferd in einer Gruppe auf einem Ausritt, wie die Thurgauer Kantonspolizei mitteilt. Gemäss Aussagen der Begleitpersonen klagte die 49-Jährige plötzlich über Unwohlsein und stürzte kurz darauf auf einem Feldweg vom Pferd. Durch den Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu. Sofort leiteten die Begleitpersonen eine Reanimation ein, die vom Rettungsdienst und dem Notarzt weitergeführt wurde. Nach der Erstversorgung musste die Reiterin schwer verletzt durch die Rega ins Spital geflogen werden. (kapo/dwa/maw)