Feuerwehren bringen Brand auf Saurerareal unter Kontrolle - Dach zerstört

ARBON ⋅ In Arbon ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehren Arbon und Amriswil rückten um 22.45 Uhr aus und brachten das Feuer in kurzer Zeit unter Kontrolle. Ein Dach einer Halle auf dem Saurerareal ist auf der Breite von 20 Metern durch das Feuer zerstört worden.

Anwohner meldeten das Feuer um etwa 22.45 Uhr beim Notruf der Feuerwehr. Um diese Zeit war bereits eine starke Rauchentwicklung zu sehen und Flammen, die aus dem Dach zündelten, erhellten den Arboner Nachthimmel. Die Feuerwehren Arbon und Amriswil wurden zum Brandort in der Ecke zwischen Textil- und Stickereistrasse aufgeboten, wie Mario Christen, Mediensprecher der Kantonspolizei vor Ort informierte."Das Feuer zerstörte das Dach der Halle auf einer Breite von etwa 20 Metern", so Christen. Die Ausbreitung des Feuers habe aber verhindert werden können und der Brand sei innert recht kurzer Zeit gelöscht gewesen. Zwei Hubretter, die bis über das Dach der riesigen Halle hochgefahren werden konnten, standen im Einsatz. So konnte von beiden Seiten her das Dach von oben gelöscht werden. "Nach jetzigen Erkenntnissen kamen keine Personen zu Schaden", sagt der Polizeisprecher.Rund 80 Feuerwehrleute waren vor Ort. Um etwa 1 Uhr nachts war das Dach auf einer Breite von etwa 20 Metern bereits abgedeckt und die Feuerwehrleute suchten im Innern des riesigen Gebäudes nach Glutnestern. Rauch war keiner mehr zu sehen.Bereits vor knapp sechs Jahren kam es auf dem Saurer-Areal in Arbon zu einem Grossbrand. Das Feuer vom Sommer 2012 zerstörte fünf Hallen, in denen bis Mitte der 1980er-Jahre Saurer-Lastwagen produziert worden waren. In den Hallen waren Firmen eingemietet. (chs/sda)