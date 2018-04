Unbekannte knacken Ticketautomat und ein Sparschwein

RAPPERSWIL-JONA ⋅ Zwischen Sonntag und Montag sind Unbekannte in einen Werkhof in Rapperswil-Jona eingebrochen. Auch ein Ticketautomat wurde geknackt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.

An der Bildaustrasse brachen die Unbekannten ein Fenster auf und drangen in den Werkhof ein. Im Innern knackten sie eine Kaffeekasse und ein Sparschwein.



Im Unter Moos brachen ebenfalls unbekannte Täter einen Ticketautomaten auf und stahlen daraus die Geldkassette. Sie nahmen das darin enthaltene Geld mit und warfen die Kassette schliesslich weg.



Die Höhe des Diebesguts ist laut der St.Galler Kantonspolizei bis anhin noch nicht bekannt. (kapo/dwa)