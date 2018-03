E-Bike-Fahrer von Auto erfasst

WITTENBACH ⋅ Am Donnerstag kurz nach 13 Uhr ist auf der Arbonerstrasse in Wittenbach ein 32-jähriger Autofahrer in einen E-Bike-Fahrer geprallt. Dieser wurde leicht verletzt.

Der 32-jährige Mann fuhr mit seinem Auto auf der Arbonerstrasse Richtung Obersteinach. Auf Höhe Kappelhof hielt er vor einem Fussgängerstreifen zunächst an, um Fussgänger passieren zu lassen, wie die St.Galler Kantonspolizei meldet. Gleichzeitig fuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem E-Bike auf dem Velostreifen am Auto vorbei. Der Autofahrer bog anschliessend Richtung Kappelhof ab. Dabei streifte das Auto das E-Bike, und der 57-Jährige stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 2000 Franken. (kapo/dwa)