Briefkästen, Gartenmöbel und Leitpfosten beschädigt

BENKEN ⋅ Am Sonntag, in der Zeit zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr, sind im Dorfzentrum von Benken mehrere Sachbeschädigungen begangen worden. Mitarbeitende der Kantonspolizei St.Gallen konnten zwei verdächtige Männer anhalten und festnehmen, die dafür in Frage kommen dürften.

Anzeige:

Anzeige:

Eine aufmerksame Person meldete der Kantonspolizei St.Gallen zwei Personen, die sich verdächtig verhielten. Als die ausgerückte Patrouille die beiden Männer kontrollieren wollte, flüchteten diese zu Fuss. Einige Zeit später gelang es den Mitarbeitenden der Kantonspolizei St.Gallen, einen 19-Jährigen an der Rietstrasse festzunehmen. Ein 17-Jähriger konnte kurz darauf in einer Wohnung angetroffen und ebenfalls festgenommen werden. Die beiden jungen Männer dürften gemäss jetzigen Erkenntnissen der Kantonspolizei für verschiedene Sachbeschädigungen verantwortlich sein. Neben mehreren beschädigten Briefkästen wurden diverse Leitpfosten ausgerissen. Auf der Flucht vor der Polizei beschädigte der 17-Jährige zudem eine Rattanlounge in einem Garten.



Personen, die am beschriebenen Wochenende ebenfalls Opfer von Sachbeschädigungen wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Schänis, Tel. 058-229-79-49 oder beim Polizeistützpunkt Schmerikon, Tel. 058-229-52-00, zu melden. (kapo/chs)