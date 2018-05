Brand in Abfallentsorgungsanlage - Ursache wird ermittelt

SENNWALD ⋅ Bei der Abfallentsorgungsanlage an der WBK-Strasse in Sennwald ist am Mittwoch in einem Material-Bunker ein Feuer ausgebrochen. Zwei Personen mussten wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Anzeige:

Aufgrund der Eingangsmeldung sind die Feuerwehren Sennwald, Gams und Buchs an den Ereignisort ausgerückt. Wie die St.Galler Kantonspolizei schreibt, befand sich der Brandherd in einem Bunker für Material aus dem Schredder. "Dort kam es gemäss ersten Aussagen zu einer meterhohen Stichflamme und einem Feuer mit starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehren konnten dieses nach rund 20 Minuten löschen."



Weshalb es zum Brand gekommen ist, ist gemäss Polizei noch unklar und wird vom Kompetenzzentrum Forensik abgeklärt. Noch nicht bezifferbar sei auch die entstandene Schadenshöhe. (kapo/lex)