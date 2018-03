Betrunken verunfall und weitergefahren

KREUZLINGEN ⋅ Die Kantonspolizei Thurgau hat am Montagabend eine stark alkoholisierte Autofahrerin ermittelt, die in Kreuzlingen nach einem Selbstunfall weitergefahren war.

Anzeige:

Die 57-jährige Autofahrerin war kurz vor 17 Uhr auf der Käsbachstrasse in Kreuzlingen in Richtung Zentrum unterwegs. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Strasse ab und prallte in mehrere Steine. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr sie nach Hause.



Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau konnten aufgrund der Spuren das Fahrzeug sowie die Verursacherin ermitteln. Weil bei der Schwedin ein Atemlufttest rund 2 Promille, wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen eine Blutprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde zuhanden der Administrativbehörde eingezogen. (kapo/tn)