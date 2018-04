Bekiffter Töfflidieb liefert der Polizei Verfolgungsjagd durch St.Gallen

ST.GALLEN ⋅ Am Samstagnachmittag flüchtete ein Motorradlenker vor der Polizei. Er hatte das Motorrad zuvor entwendet und keinen Führerausweis. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine geringe Menge an Marihuana konnte in seinen Effekten sichergestellt werden. Der Lenker wird angezeigt.

Gemäss einer Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen fiel am Samstagnachmittag um 12.45 Uhr einer zivilen Patrouille der Stadtpolizei ein Lenker eines Kleinmotorrades im Lachen Quartier auf. Als die Patrouille den 23-jährigen Fahrer kontrollieren wollte, flüchtete dieser. Auf der Zürcher Strasse legte er das Kleinmotorrad ab und setzte die Flucht zu Fuss fort. Höhe der Liegenschaft Zürcher Strasse 70, konnte er angehalten werden. Dabei stellte sich heraus, dass er das Kleinmotorrad zuvor entwendet hatte und keinen entsprechenden Führerausweis besitzt. Weiter stellten die Polizisten fest, dass der Lenker unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. In seinen Effekten versteckt konnte die Polizei 3 Gramm Marihuana sicherstellen. Die verständigte Staatsanwaltschaft St.Gallen verfügte eine Blut- und Urinprobe. Der Lenker wird durch die Stadtpolizei St.Gallen zur Anzeige gebracht. (stapo/Y.B.)