Beim Abbiegen verunfallt

BÜRGLEN ⋅ Am Samstagabend ist es in Bürglen zu einem Unfall gekommen. Drei Personen mussten ins Spital gebracht werden.

Ein 84-jähriger Autofahrer war gegen 20.30 Uhr auf der Einfangstrasse in Bürglen unterwegs gewesen. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wollte er bei der Verzweigung mit der Sulgerstrasse nach links in Richtung Weinfelden einbiegen. Dabei kollidierte er mit einer vortrittsberechtigten Autolenkerin, die auf der Sulgerstrasse in Richtung Sulgen fuhr.



Bei der Kollision wurden die Beifahrerin des 84-Jährigen sowie die beiden Insassinnen des anderen Autos verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. (kapo/tn)