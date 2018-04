Beim Abbiegen Kollision verursacht

SENNWALD ⋅ Am Dienstagmorgen, kurz vor 7 Uhr, ist es auf der Hofstrasse zu einem Unfall mit drei Autos gekommen. Eine Person hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.

Anzeige:

Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr von Sennwald in Richtung Liechtenstein. Auf Höhe der Kreuzung Hofstrasse und Simon-Frick-Strasse verlangsamte er sein Auto fast bis zum Stillstand. Anschliessend bog er links in die Simon-Frick-Strasse ein, wobei es laut Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen zur Kollision mit dem Auto eines 30-Jährigen kam, der von Liechtenstein in Richtung Sennwald unterwegs war. Durch den Aufprall wurde das Auto des 30-Jährigen in das Auto einer 24-Jährigen geschoben, welche zu dieser Zeit an der Simon-Frick-Strasse in Fahrtrichtung Haag wartete. Beim Unfall zog sich der 30-Jährige eher leichte Verletzungen zu und begab sich selbständig zum Arzt. An allen drei Autos entstand Totalschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken. (pd/lim)