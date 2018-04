RICKEN ⋅ Am Dienstag, kurz nach 5.20 Uhr, ist es auf der Wattwilerstrasse zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Der Sachschaden beträgt über 20‘000 Franken.

Ein 54-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Wattwilerstrasse Richtung Ricken. Gemäss eigenen Aussagen wurde er in einer langgezogenen Linkskurve vom Licht eines entgegenkommenden Fahrzeuges geblendet. Er geriet mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, wo es mit dem entgegenkommenden Auto einer 20-jährigen Frau kollidierte. Das Auto des 54-Jährigen wurde abgewiesen, beschädigte einen Zaun und kam im Wiesland zum Stillstand. Das Auto der 20-Jährigen geriet an den rechten Fahrbahnrand und prallte gegen einen Baumstrunk. Es wurde folglich abgewiesen und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.



Die 20-jährige Frau wurde leicht verletzt und begab sich laut Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Totalschaden an den beiden Autos beträgt rund 20‘000 Franken. Der Flurschaden sowie der Sachschaden am Zaun beläuft sich auf rund 200 Franken. (pd/lim)