Autofahrer nickt ein und kollidiert mit Inselschutzpfosten

SPEICHER ⋅ Ein Autofahrer hat sich am Dienstagnachmittag in Speicher bei einem Selbstunfall leichte Verletzungen zugezogen. Zudem musste er seinen Führerausweis abgeben.

Ein 58-jähriger Lenker, der mit seinem Auto von Teufen in Richtung Speicher unterwegs war, nickte eingangs Speicher kurz ein. In der Folge kollidierte er mit einem Inselschutzpfosten sowie einem Baum, wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilt. Dabei verletzte er sich leicht.



Am Fahrzeug und der Infrastruktur entstand Schaden von rund 10'000 Franken. Der Führerausweis wurde dem Verunfallten auf der Stelle abgenommen. (kapo/maw)