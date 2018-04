Autofahrer fährt Verkehrskadettin über den Fuss

LENGWIL ⋅ Eine Verkehrskadettin ist am Sonntag in Lengwil von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Der Lenker des Personenwagens fuhr der Jugendlichen beim Abbiegen über den Fuss. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 16-jährige Verkehrskadettin war nach 9 Uhr mit der Verkehrsregelung an der Verzweigung Lengwilerstrasse/Kirchstrasse beschäftigt. Ein blauer Toyota bog in die Kirchstrasse ein und fuhr der Jugendlichen über den Fuss.



Der Lenker des Fahrzeuges, ein rund 40-jähriger Mann, setzte seine Fahrt in Richtung Altnau fort. Die Verkehrskadettin wurde leicht verletzt und musste im Spital behandelt werden, teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Montag mit. (sda)