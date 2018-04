Auto mit Kleinkind rollt Abhang hinunter

SCHLATT ⋅ Am Samstagmorgen hat sich auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Schlatt ein Auto selbständig gemacht und ist gut 250 Meter einen Abhang hinunter gerollt. Im führerlosen Auto sass ein dreijähriges Kind.

Der Vater setzte sein dreijähriges Kind in das Auto und wollte wegfahren. Weil die Batterie den Motor nicht in Gang brachte, verliess er das Fahrzeug und holte ein Überbrückungskabel. Als er zurückkam stellte er fest, dass das Auto nicht mehr auf dem Vorplatz stand. Dieses war vom Standort weg rund 250 Meter einen Abhang hinuntergerollt. Dabei überquerte das führerlose Fahrzeug eine Strasse, hob wegen Geländeunebenheiten mehrmals ab, bohrte sich in den Boden und kam dadurch zum Stillstand.



Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden wurde die Ambulanz des Spitals Appenzell und die Rega aufgeboten. Die Eltern konnten ihr Kind selber aus dem Auto befreien. Das Kind wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Kinderspital gebracht. Warum sich das Auto selbständig machte wird durch die Staatsanwaltschaft Appenzell in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei abgeklärt. (Kapo AI/pab)