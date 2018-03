Auto auf der A1 Autobahn vollständig ausgebrannt

ZÜBERWANGEN ⋅ Am Donnerstagist es auf der Autobahn A1 zu einem Unfall mit zwei Autos gekommen. Eines der Autos fing nach dem Unfall Feuer und brannte vollständig aus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30'000 Franken.

Ein 37-jähriger Mann war mit seinem Auto auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn A1 Richtung Winterthur unterwegs gewesen. Gemäss eigenen Aussagen bemerkte er während des Fahrens den zu geringen Abstand zum Auto eines vorausfahrenden 57-Jährigen. Folglich machte er eine abrupte Lenkbewegung, lenkte sein Auto auf den Überholstreifen und anschliessend wieder nach rechts.



Dabei verlor der 37-jährige Mann die Kontrolle über sein Auto, welches dann in dasjenige des 57-Jährigen prallte. In der Folge touchierten beide Autos die Leitplanke und kamen auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, fing das Auto des 37-Jährigen nach dem Unfall Feuer und geriet in Vollbrand. Für die Löscharbeiten der Feuerwehr Wil, mussten beide Fahrstreifen der Autobahn für kurze Zeit gesperrt werden. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund 30‘000 Franken. (kapo/tn)