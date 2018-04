Auto auf Autobahn in Brand geraten

MÜLLHEIM ⋅ Aus noch ungeklärten Gründen kam es am Mittwochnachmittag auf der Autobahn T14 Höhe Müllheim zu einem Fahrzeugbrand. Es wurde niemand verletzt.

Anzeige:

Ein 72-jähriger Autofahrer war gegen 14.30 Uhr auf der T14 von Bonau in Richtung Frauenfeld unterwegs. Gemäss seinen Aussagen gegenüber der Kantonspolizei Thurgau stellte er während der Fahrt plötzlich einen Leistungsabfall fest und hielt deshalb auf dem Pannenstreifen an. Kurz nachdem er und seine Beifahrerin das Auto verlassen hatten, bemerkten sie Flammen im Motorraum. Wie die Polizei mitteilt, stand das Auto kurz danach in Vollbrand.



Die Stützpunktfeuerwehr Weinfelden war rasch vor Ort und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zur Fahrbahnreinigung wurde der Nationalstrassenunterhalt aufgeboten. Während den Lösch- und Aufräumarbeiten musste die Normalspur gesperrt und der Verkehr einspurig geführt werden. (kapo/chs)