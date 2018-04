Auffahrkollision wegen Ablenkung

HAAG ⋅ Am Samstagnachmittag sind auf der Buchserstrasse in Haag zwei Autos zusammen gestossen. Bei der Auffahrkollision ist eine 69-Jährige leicht verletzt worden. An den Autos ist ein Sachschaden von rund 18‘000 Franken entstanden.

Eine 30-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto auf der Buchserstrasse Richtung Salez. Da sie kurzzeitig auf das Navigationsgerät schaute, bemerkte sie zu spät, dass das Auto vor ihr abbremsen musste. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen konnte die Frau trotz einer Bremsung die Kollision mit dem Auto eines 70-Jährigen nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurde dessen Beifahrerin leicht verletzt und musste sich zum Arzt begeben. (Kapo/pab)