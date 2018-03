Auf schneebedeckter Strasse ins Schleudern geraten - Beifahrerin verletzt, Auto Totalschaden

WALD ⋅ Am Dienstagmorgen ist es in Wald zu einem Selbstunfall gekommen. Der Lenker blieb unverletzt, seine Beifahrerin musste ins Spital gebracht werden.

Ein 65-jähriger Autofahrer war von Wald in Richtung Rehetobel gefahren. In der Linkskurve im Bereich Nasen kam der Lenker mit dem Auto auf der verschneiten Strasse ins Schleudern, geriet über den rechten Fahrbahnrad hinaus und stiess frontal gegen einen Baumstrunk. Während der Fahrzeuglenker unverletzt blieb, erlitt die Beifahrerin unbestimmte Verletzungen im Brustbereich. Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilt, wurde sie durch den aufgebotenen Rettungsdienst ins Spital gefahren. Am Auto entstand Totalschaden. (kapo/tn)