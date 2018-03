Asche löste Bauernhaus-Brand in Walzenhausen aus

AUSSERRHODEN ⋅ Anfang Februar ist ein abgelegenes Bauernhaus in Walzenhausen komplett abgebrannt. Nun haben die Ermittler herausgefunden, wieso das Feuer ausgebrochen ist.

Am Vormittag des 9. Februar wurde der Brand eines Bauernhauses in der Steig in Walzenhausen gemeldet. Der Feuerwehreinsatz dauerte mehrere Stunden. Mensch und Tier kamen nicht zu Schaden - das Bauernhaus brannte allerdings total aus, und immer wieder mussten Glutnester gelöscht werden Mittlerweile steht laut einer Mitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei das fest, was schon am Tag des Feuers vermutet worden war: Der Brand brach in einer angebauten Scheune aus. "Die Brandspuren deuten darauf hin, dass der Brandausbruch im Zusammenhang mit unvorsichtigem Deponieren von Asche stehen dürfte", heisst es im Communiqué.Die Ermittlungen und Untersuchungen waren vom kriminaltechnischen Dienst geführt worden. (kapo/dwa)