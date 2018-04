Mann stiehlt Portemonnaies aus Autos: Anwohner halten ihn fest, bis die Polizei kommt

ST.MARGRETHEN ⋅ Am Dienstagabend hat ein 36-jähriger Mann aus zwei unverschlossenen Autos jeweils ein Portemonnaie gestohlen. Anwohner hielten den Dieb zurück, so dass die Kantonspolizei ihn festnehmen konnte.

Jonas Manser

Beiläufige Frage wird ihm zum Verhängnis

Mehrere Einwohner in St.Margrethen hatten am Dienstag einen sich verdächtig verhaltenden Mann beobachtet: Er überprüfte an geparkten Autos, ob sich die Türen öffnen liessen. Dies auch bei Fahrzeugen, die in Garagen parkiert waren. Dabei trug er stets Arbeiterkleidung und einen Rucksack. Die Polizei wurde daraufhin benachrichtigt. Einige Anwohner begaben sich selber bereits auf die Suche nach dem Verdächtigen.Nur kurze Zeit später bemerkte eine Frau, die in St.Margrethen bei Verwandten zu Besuch war, dass ihr Portemonnaie im Auto fehlte. «Während wir aufgeregt nach meinem Portemonnaie suchten, stand plötzlich ein unscheinbarer Mann vor dem Gartenzaun und fragte nach einem Pflaster. Er habe sich bei einem Sturz mit dem Velo eine Schürfung zugezogen», sagt die Frau gegenüber dem "Tagblatt". Die Mutter der Frau ging ins Haus zurück, um den Erste-Hilfe-Kasten zu holen.Der Mann fragte die Frau beiläufig, wieso sie so aufgebracht sei. Als sie gegenüber dem Mann das geklaute Portemonnaie und die benachrichtigte Polizei erwähnte, wurde er nervös und wollte plötzlich gehen. «Genau in diesem Moment kam mein Schwager zurück, der in der Gegend nach dem verdächtigen Mann gesucht hatte», so die Frau. Der Schwager erkannte den Mann sofort, stellte ihn zur Rede und hielt ihn fest. Der Mann leistete keine Gegenwehr, versuchte aber auf sie einzureden: «Ich gebe euch alles zurück, aber bitte keine Polizei. Sonst muss ich wieder ins Gefängnis», flehte er sie an, während er das gestohlene Geld samt Bahnfahrtkarten zurückgeben wollte – vom Portemonnaie keine Spur mehr.Die Polizei kam mit drei Dienstautos an und nahmen den Mann fest. «Die Polizei war sehr hilfsbereit und half bei der Suche nach meinen Kreditkarten und meiner ID.» Beide fanden sie in der Nähe in einem Schacht. Der Verdächtige musste sie nach dem Diebstahl dort entsorgt haben. Die Ermittler hätten später ihr Portemonnaie in der Wohnung des Mannes gefunden, aber auch noch anderes Diebesgut, sagt die Frau. Was mit dem Mann nun passiere, wisse sie nicht. «Es war ein sehr seltsames Erlebnis. Ich verstehe immer noch nicht, wieso der Mann nur wenige Minuten später an den Ort des Verbrechens zurückgekehrt ist», so die Frau. Sie vermutet, er sei wahrscheinlich unter dem Einfluss von Drogen gestanden.Laut Kantonspolizei St.Gallen handelt es sich beim Festgenommenen um einen 36-jährigen Mann. Er hatte aus zwei Autos, welche an der Wittestrasse und an der Säntisstrasse in St.Margrethen parkiert waren, jeweils ein Portemonnaie gestohlen.