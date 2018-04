71-jähriger Töffahrer fährt mit 126 statt 80 km/h

KANTON ST.GALLEN ⋅ Die St.Galler Kantonspolizei hat am Samstag im ganzen Kanton Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Einige Auto- und Töfffahrer waren zu schnell unterwegs, ein 50-Jähriger musste seinen Führerausweis abgeben.

Am Morgen, um 8.10 Uhr, wurden auf der Romanshornerstrasse in Wittenbach ein 20-jähriger Autofahrer mit 119 km/h und ein 21-jähriger Autofahrer mit 110 km/h gemessen. Erlaubt sind 80 km/h.



Zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr war ein 31-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A13, Fahrrichtung Buchs-Sargans, mit 162 statt der erlaubten 120 km/h unterwegs. Ein 53-jähriger Autofahrer wurde mit 157 km/h gemessen und erhielt aufgrund eines privilegierten Alkoholmesswertes ein fünfstündiges Fahrverbot, wie die St.Galler Kantonspolizei mitteilt.



Um 10.30 Uhr wurde auf der St.Gallerstrasse in Eggersriet ein 51-jähriger Autofahrer mit 105 statt der erlaubten 80 km/h gemessen. Ein 71-jähriger Töfffahrer war auf der gleichen Strecke gar mit 126 km/h unterwegs.



Zwischen 20 Uhr und 21 Uhr stand die Polizei an der Henauerstrasse in Zuzwil. Ein 50-jähriger Autofahrer wurde mit 121 statt der erlaubten 80 km/h gemessen. Er musste seinen Führerausweis abgeben. Ein 23-jähriger Autofahrer wurde auf demselben Abschnitt mit 126 km/h gemessen. Ein 47- und ein 20-jähriger Töfffahrer waren mit 110 bzw. 106 km/h unterwegs. (kapo/maw)