BALGACH ⋅ Am Donnerstagmorgen hat sich auf der Hauptstrasse in Balgach ein Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad ereignet. Der Motorradfahrer wurde dabei verletzt.

Der 26-jährige Motorradfahrer war auf der Hauptstrasse in Richtung Rebstein unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 28-jähriger Autofahrer auf der Breitestrasse in Richtung Hauptstrasse. Bei der Einmündung stoppte er seinen Wagen. Als er wieder losfuhr und links in Richtung Heerbrugg auf die Hauptstrasse einbog, übersah er den Motorradfahrer, worauf es zur Kollision kam.



Der 26-Jährige zog sich dabei unbestimmte Beinverletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 20‘000 Franken. (kapo/dwa)