Unesco-Bewerbung der Karwoche-Prozessionen

KULTURERBE ⋅ Die Karwochen-Prozessionen in Mendrisio TI möchten in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen werden. Das Bundesamt für Kultur (BAK) und die Fondazione Processioni Storiche di Mendirio haben die Kandidatur am Dienstag offiziell eingereicht.

