So kreativ kämpfen Schweizer Bergdörfer gegen ihr Aussterben an

ABWANDERUNG ⋅ Probleme wie Abwanderung und Überalterung treiben viele Gemeinden in den Randregionen um. Die lassen nichts unversucht, um ihre Einwohner zum Bleiben zu bewegen – oder sogar neue anzulocken.

Dominic Wirth

Wie weiter, damit es uns noch gibt, in 20, 50, 100 Jahren? Was tun gegen die Abwanderung und die Überalterung? Wie Familien im Dorf halten, vielleicht gar neue anlocken? Das sind Fragen, die viele Gemeinden am Rand der Schweiz umtreiben, dort, wo die nächste Stadt fern ist. In vielen von ihnen ist das Median­alter in den letzten 50 Jahren in die Höhe geschnellt. Ein Beispiel für diesen Trend ist die Walliser Gemeinde Gondo, von der weiter unten noch die Rede sein wird. Dort betrug das Medianalter 1970 noch 24 Jahre, 2016 waren es bereits 50. Im gleichen Zeitraum ist zudem die Zahl der Einwohner von 219 auf 78 gesunken. Gondo ist zwar ein Extrembeispiel, doch der gleiche Trend treibt viele Bergdörfer um. Und die Frage, wie er zu stoppen ist, kennt viele Antworten, gerade auch: viele kleine. Eine Auswahl aus Gemeinden von Ost bis West.



Albinen: Ein Sack voll Geld für Zuzüger

Albinen ist nur ein kleines Dorf an einem Berghang im Wallis, doch seit einigen Monaten ist es ein Sehnsuchtsort für die halbe Welt. Jeden Tag melden sich Leute bei der Albiner Gemeindeverwaltung, Leute aus Brasilien, aus China, aus Kasachstan. Sie wollen alle dasselbe, nach Albinen ziehen, diesen Fleck auf 1300 Meter über Meer, dem allmählich die Bewohner ausgehen, vor allem die Jungen. Beat Jost, der Gemeindepräsident, muss diese Leute zwar enttäuschen, aber er sagt auch, dass diese ganze Geschichte für ihn und sein Dorf «schon spannend» sei.

Es ist noch nicht einmal ein Jahr her, dass alles anfing. Eine Gruppe junger Albiner schlug damals per Initiative vor, dass die Gemeinde ihr Nachwuchsproblem anpacken soll – und zwar mit einer Wohnbau- und Familienförderung, oder einfacher: Mit Geld für Menschen, die ihr Leben nach Albinen verlagern wollen. Es dauerte nicht lange, bis die Idee die Runde machte. Und so berichteten bald Newsportale in aller Welt, dass ein Schweizer Dorf Neuzuzügern Zehntausende Franken in Aussicht stelle. Das Kleingedruckte ging dabei schnell einmal vergessen. Etwa, dass Bewerber nicht älter als 45 Jahre sein sollen, dazu Schweizer Staatsbürger oder im Besitz einer Niederlassungsbewilligung C. Oder, dass sich nur für einen Beitrag aus der Gemeindekasse bewerben kann, wer selber zumindest 200'000 Franken investiert. Oder, dass das Geld zurückzahlen muss, wer nicht mindestens zehn Jahre im Dorf bleibt.

Und so lichten sich die Reihen der Interessenten rasch einmal. Trotzdem erhält Albinen schon bald Zuwachs: Eine junge Familie aus der «Üsserschwyz» hat ein Gesuch gestellt, der Gemeinderat hat es bewilligt. 70'000 Franken bekommt die Familie nun laut Reglement, 50'000 für ein Ehepaar, je 10'000 für die Kinder. Eines ist schon da, ein zweites kommt bald zur Welt, und darum geht es für Gemeindepräsident Jost letztlich: die Kinder. «Junge Familien sind absolut zentral für unser Überleben», sagt er. Jost hofft, dass zuerst eine Familie kommt und dann noch eine, er hat verschiedene Szenarien entworfen, fünf Familien in den nächsten fünf Jahren, vielleicht sogar zehn, träumen darf man ja. «Das wäre ein Riesenerfolg», sagt der Gemeindepräsident.



Eisten: 500 Franken an die Krankenkassenprämie

Die Schweiz ist kein Land der vielen Ressourcen, doch immerhin eine hat sie: das Wasser. Man nennt sie sogar das Wasserschloss Europas. Gerade für viele Schweizer Bergdörfer ist das Wasser Lebensquelle im doppelten Sinne. Denn es spült ihnen Geld in Kassen, die sonst leer bleiben würden. Das geschieht in Form des Wasserzinses, den Wasserkraftwerk-Betreiber an sie bezahlen – als Entgelt für die Nutzung der Ressource Wasser. Im Walliser Dorf Eisten machen diese Einnahmen 70 Prozent des Haushalts aus, sagt Gemeindepräsident Urban Andenmatten. Sie verteilen dort oben, auf fast 1100 Metern, dieses Geld an die Bevölkerung weiter. Und hoffen, so den einen oder anderen zum Bleiben zu bewegen.

Wer in Eisten lebt und Steuern zahlt, dem überweist die Gemeinde alljährlich 500 Franken an die Krankenkassen­prämien. Dazu erhält jeder Haushalt Gutscheine für 1000 Franken, die er im Dorfladen einlösen kann. Dort gibt es auch ein Bistro, und Gemeindepräsident Andenmatten sagt, dieser Treffpunkt sei für sein Dorf von grosser Bedeutung. «Eisten besteht aus vielen Weilern, da braucht es einen Ort, der als sozialer Treffpunkt dient», sagt er. Dass die Wasserzinsen seit einiger Zeit unter grossem Druck stehen, weil manche Stromkonzerne und auch der Bund sie senken wollen, macht ihm Sorgen. «Ohne Wasserzinsen wird es für unser Dorf sehr schwierig», sagt Andenmatten.



Gondo: Günstiger Strom für Kryptoschürfer

In Gondo staunten sie nicht schlecht, als eines Tages plötzlich zwei junge Männer im Gemeindehaus standen und sich als Kryptoschürfer ausgaben, die ihre Zukunft im Walliser Bergdorf sehen. Gut ein Jahr ist das jetzt her, und vielleicht staunen sie in Gondo immer noch ein wenig, aber eines steht fest: Sie haben ihre Chance gesehen – und sie gepackt. Lange Jahre, erzählt Paul Fux, der Vizepräsident der Gemeinde, habe man versucht, neue Firmen im Dorf anzusiedeln. Geklappt hat das nie, und aus der Negativspirale, in die Gondo nach dem Erdrutsch im Jahr 2000 geraten ist, schien es keinen Ausweg mehr zu geben.

Jetzt ist wieder so etwas im Optimismus ins Dorf eingekehrt, sogar vier neue Einwohner hat Gondo. Es sind die jungen Männer, die in den zwei Kryptominen arbeiten. Was dort genau passiert, versteht Paul Fux zwar nicht bis ins letzte Detail. Aber er hat begriffen, dass sein Dorf ein interessantes ist für jene, die mit langen Serverreihen und gewaltigem Energieverbrauch so etwas wie das Gold der heutigen Zeit schürfen. Dass das so ist, liegt an den Strompreisen in Gondo, die dank des direkten Zugangs zu zwei Wasserkraftwerken und tiefen Netzkosten viel niedriger sind als anderswo. Und so hat die Gemeinde flugs die Zivilschutzanlage bereit gemacht, hat 50'000 Franken aufgewendet für die Infrastruktur, und im letzten Herbst ging die erste Anlage in Betrieb.

Am liebsten würden sie in Gondo noch mehr Platz schaffen für Kryptoschürfer. Beim Kanton haben sie dafür abklären lassen, wo man allenfalls noch Bauland einzonen könnte. Vor ein paar Tagen allerdings musste die Gemeinde einen Dämpfer hinnehmen: Nur eine Parzelle käme allenfalls in Frage, beschieden die kantonalen Fachleute.



Scuol: Glasfasern und Coworking für die Zukunft

Not Carl ist ein umtriebiger Mann und einer, der gerne mit der grossen Kelle anrührt. «Eine Jahrhundertchance» biete sich seiner Gemeinde und dem Unterengadin gerade, sagt Carl also, und dann: «Wie damals, als die Eisenbahn kam.» Im Unterland hat sich der ehemalige Gemeindepräsident von Scuol vor allem als Vorkämpfer für Wasserzins-Gemeinden einen Namen gemacht. Doch Carl ist auch Initiant und Verwaltungsratspräsident von «Mia Engiadina», einem Projekt, dass das schnelle Internet ins ganze Unterengadin bringen soll. Das ist dort wie in vielen Randregionen Mangelware. Carl und seine Mitstreiter wollen mit einem Glasfasernetz von La Punt bis Scuol Abhilfe schaffen – und so das Unterengadin fit machen für die Digitalisierung und die Chancen, die diese bietet.

Etwa jene, dass sich Unternehmen überall ansiedeln können, erst recht im schönen Bündner Bergtal, sofern sie nur eines haben: Schnelles Internet als Verbindung zu den Kunden in aller Welt. Der Kanton hat bei der Initiierung mit Geld geholfen, der Grossteil kommt aber von Privaten. Mittlerweile steht ein Teil des Netzes, auch erste sogenannte Mountainhubs sind eingerichtet. Dort kann sich einmieten, wer allein oder mit seinem Unternehmen ein paar Tage arbeiten will. Das Projekt soll Menschen im Unterengadin halten und neue anziehen – und so eine Zukunft schaffen in einer Zeit, die Not Carl als «schwierigste sei dem Zweiten Weltkrieg» bezeichnet für seine Region.



Silenen und anderswo: Eine Perspektive für den Dorfladen

Der Zerfall in den Randregionen kommt nicht von heute morgen, sondern in kleinen Schritten. Vielleicht macht die Schule zu und dann die Poststelle, vielleicht zuerst die Dorfbeiz oder das Lädeli. Gerade dieses liegt vielen Schweizer Gemeinden am Herzen, und sie unternehmen alles Mögliche, um es zu erhalten. Es gibt Dörfer wie Eisten, die ihr Lädeli mit Subventionen aller Art am Leben erhalten, in Form von Gutscheinen für Bevölkerung oder Gemeinderäte etwa – oder auch, indem sie das Lädeli gleich selber mitbetreiben.

Einen anderen Weg geht die Gemeinde Silenen. Sie will ihren Dorfladen mit einem Dienstleistungszentrum retten, in dem auch der Beck und die Post ihren Platz finden sollen. Zuvor hat sie Workshops durchgeführt, um herauszufinden, welche Bedürfnisse es in der Bevölkerung gibt. Gemeindepräsident Hermann Epp sagt, das habe hervorragend funktioniert. «Und wir haben festgestellt, dass den Leuten viel an einem Ort liegt, der die wichtigsten Dienstleistungen zusammenfasst, gleichzeitig aber auch als sozialer Treffpunkt dient», so Epp. Derzeit laufen in der Urner Gemeinde Abklärungen, wo sich ein solches Dienstleistungszentrum realisieren lässt. Die Gemeinde koordiniert den Prozess zwar, will ansonsten aber finanziell nicht helfen. «Die öffentliche Hand hilft mit, Rahmenbedingungen zu gestalten, aber letzten Endes ist der Unternehmer verantwortlich», sagt Epp.