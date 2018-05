Suchtexperten warnen vor Online-Casinos

GELDSPIELGESETZ ⋅ Das Zocken im Internet soll bald legal sein. Fachleuten macht das Sorgen. Im Abstimmungskampf werben beide Seiten auch mit Spielerschutzargumenten.

Dominic Wirth

Dominic Wirth

Sie wächst unaufhörlich, seit Jahren schon: die Zahl der Spielsüchtigen, die in Schweizer Casinos nicht mehr spielen dürfen, weil sie sich nicht im Griff haben. Und mehr ausgeben, als sie es sich eigentlich leisten könnten. Im Jahr 2016 waren im ganzen Land insgesamt 50262 Spielsperren aktiv, verhängt von den Casinos oder den Spielern selbst. Jedes Jahr kommen etwa 3500 Namen auf dieser Liste dazu, und bald könnte sie noch viel länger werden. Denn mit dem Geldspiel­gesetz öffnet sich den Schweizer Casinos ein neues Feld: Sie dürfen ihre Geldspiele, Roulette etwa, Blackjack oder Poker, künftig auch im Internet anbieten.

Wer um Geld spielen will, muss dafür also nicht mehr den Weg ins Casino auf sich nehmen. Sondern kann das per Mausklick oder Wisch über das Smartphone jederzeit und überall tun. Suchtexperten bereitet das Kopfzerbrechen. «Wir machen uns Sorgen, denn das Online-Gambling birgt riesiges Suchtpotenzial. Studien zeigen, dass es siebenmal höher ist als im herkömmlichen Casino», sagt Petra Baumberger, die Generalsekretärin des Fachverbands Sucht.

250 Millionen fliessen an ausländische Casino ab

Die Möglichkeiten der digitalen Glücksspielwelt stürzen die Präventionsexperten in ein Dilemma. Sie wissen um das riesige Suchtpotenzial, und am liebsten wäre es ihnen, wenn es die Onlineglücksspiele ganz einfach nicht gäbe. Doch das Geschäft im Internet läuft längst auf Hochtouren, und auch Spieler aus der Schweiz mischen dabei kräftig mit. Offiziell sind diese Online-Casinos hierzulande zwar verboten, doch der Zugang zu ausländischen Angeboten ist nicht versperrt. Wie viele Schweizer heute im Internet zocken, ist nicht bekannt. «Wir haben auch keine Ahnung, wie viele Spielsüchtige es im Internet gibt», sagt Baumberger. Einen Hinweis liefert eine Schätzung des Bundes: Er geht davon aus, dass über das Internet jährlich 250 Millionen Franken an ausländische Anbieter abfliessen, Tendenz steigend.

Lange Zeit war unklar, wie sich der Fachverband Sucht und seine Partner für die Abstimmung positionieren werden. Erst Ende März verkündete die «Koalition zum Schutz der Spielerinnen und Spieler», dass sie für ein Ja eintreten will. Sie tut dies allerdings, das macht Petra Baumberger klar, nur widerwillig. Denn bei der Beratung des Gesetzes im Parlament blieben die Hauptforderungen der Koalition auf der Strecke. Die bürgerliche Mehrheit wollte weder von einer unabhängigen Expertenkommission zu Spielsuchtfragen noch von einer Spielsuchtabgabe für Casinos etwas wissen. «Wir sind mit dem Gesetz nicht glücklich, man hätte für den Spielerschutz viel mehr machen müssen», sagt Baumberger.

Und doch sagen die Sucht­experten Ja zum neuen Gesetz. Weshalb, Frau Baumberger? «Weil wir lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach haben», sagt sie, und: «Uns ist ein regulierter Onlinemarkt lieber als der Schwarzmarkt, den wir heute haben». Auch wenn man bei der Spielerschutzkoalition von den Netzsperren, die ausländische Anbieter künftig fernhalten sollen, nicht überzeugt ist: Man erhofft sich von ihnen doch, dass sie mehr hiesige Spieler im Land halten. Und damit die Präventionsmassnahmen zumindest bei einem Teil der Schweizer Online-Gambler künftig greifen.

Der Bund hat bereits aufgezeigt, wie er sich die Prävention im Netz künftig vorstellt. So müssen die Casinos im digitalen wie heute schon im analogen Raum ein Auge auf das Spielverhalten ihrer Kunden haben – und einschreiten, wenn ihnen dieses auffällig erscheint. Im Internet müssen sie den Spielern zudem ihr Spielverhalten aufzeigen und ihnen die Möglichkeit geben, die Einsätze von vornherein zu begrenzen. Während die Schweiz laut dem Casinoverband damit den «weltweit strengsten Schutz vor Spielsucht» bekommt, ist Petra Baumberger nicht zufrieden. «Die Frage, wie die Casinos bei einem Suchtverdacht konkret vorzugehen haben, ist noch nicht geklärt», sagt sie.

Können Netzsperren Spielsüchtige stoppen?

Im Abstimmungskampf dominiert bisher vor allem die Debatte über die Netzsperren, doch ins Auge sticht auch, dass das Ja- wie auch das Nein-Lager mit dem Spielerschutz argumentieren. In den Augen von SP-Ständerätin Pascale Bruderer bringt das neue Geldspielgesetz hier klare Verbesserungen. «Ein Nein dazu wäre auch ein Nein zum geplanten Ausbau der Spielsucht­bekämpfung», sagt die Aargauerin. Sie verweist etwa darauf, dass auch Lotterien ihre Kunden künftig auf risikobehaftetes Spielverhalten untersuchen müssen. Zudem gewährleisteten die Zugangssperren, dass bei Casinos gespielt werde, «die Schweizer Gesetze befolgen müssen».

Auch Pascal Vuichard, der Präsident der Jungen Grünliberalen, die sich für ein Nein ein­setzen, schreibt sich den Spielerschutz auf die Fahne. In seinen Augen taugen Netzsperren nicht, um Schweizer vom Zocken im Ausland abzuhalten. Netzsperren seien «eine Farce» und es sei ­«relativ einfach», diese zu um­gehen, sagt Vuichard. «Jene, die spielsüchtig sind, wissen genau, wie sie das anstellen können», sagt der Glarner. Deshalb ­plädiert er für ein Nein zum Geldspiel­gesetz und für eine neue Vor­lage, in der dann auch die For­derungen von Sucht Schweiz erfüllt würden. «Wir würden uns dafür stark­machen, dass die ­Expertenkommission und die Präventions­abgabe für Casinos kommen», sagt Vuichard. Petra Baumberger von Sucht Schweiz lässt sich von diesem Versprechen allerdings nicht umstimmen. «Ich habe meine Zweifel, ob das Nein-­Lager sich tatsächlich für mehr Spielerschutz einsetzen würde. Für sie steht das freie Internet im Zentrum», sagt Baumberger.