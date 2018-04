Steinmeier schliesst Staatsbesuch ab

SCHWEIZ - DEUTSCHLAND ⋅ Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Donnerstag seinen zweitägigen Staatsbesuch in der Schweiz abgeschlossen. Bei einer Diskussion an der Universität Freiburg sprach er über Herausforderungen und Perspektiven der Demokratie im 21. Jahrhundert.

Anzeige:

Anzeige: