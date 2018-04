Regierungssitz in Lausanne renoviert

ERÖFFNUNG ⋅ Nach einer über zweijährigen Renovationsphase ist am Samstag der Sitz der Waadtländer Regierung, das Château Saint-Maire in Lausanne, feierlich eröffnet worden. Am Nachmittag konnte die Bevölkerung die Räumlichkeiten besichtigen.

Anzeige:

Anzeige: