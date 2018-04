Mit Tricks zum schnellen 5G-Handynetz

Die Strahlung von Mobilfunkantennen polarisiert. Viele Bürger fürchten sich vor den gesundheitlichen Gefahren des Elektrosmogs. Wirtschaftsvertreter hingegen finden es widersprüchlich, dass neun von zehn Schweizern regelmässig ein Handy am Ohr haben, gleichzeitig aber Handyantennen ablehnen, die weit weniger strahlen. Auch die Politik tut sich schwer. Bundesrat und Nationalrat wollen die Strahlenschutzwerte lockern, um die Bandbreiten mit der 5G-Technologie um den Faktor 100 zu erhöhen. Doch der Ständerat hat genau dies zweimal abgelehnt; das letzte Mal im März.

Vor diesem Hintergrund muten die Vorgänge in der nationalrätlichen Fernmeldekommission seltsam an. Es habe sich gezeigt, dass sich die Bandgeschwindigkeiten auch ohne Änderung der Grenzwerte erhöhen liessen, teilte die Kommission kürzlich mit. Es reichten «Anpassungen der Berechnungs- und Messmethoden» der Strahlenwerte. Alleine das lässt aufhorchen. Erschwerend noch: Die Kommission beschloss nicht etwa eine Motion an die Adresse des Parlaments, sondern verfasst ein Schreiben an den Bundesrat. Das stimmt misstrauisch, denn der Bundesrat kann selber die Änderung vornehmen. Er hatte nach dem Nein des Ständerats zwar angekündigt, den Willen des Parlaments zu respektieren. Mit dem gewählten Vorgehen der Kommission ist nun jedoch unklar, was der parlamentarische Wille bezüglich der Messmethoden ist. Es drängt sich damit der Eindruck auf, dass die Kommission das Parlament und damit die politische Debatte umgehen will. Ganz egal wie man dem Vorschlag inhaltlich gegenübersteht: Ein so unsensibles Vorgehen bei einem solch sensiblen Thema ist unangebracht.