Mehr Geld für die Integration

ASYLPOLITIK ⋅ Der Bundesrat reagiert auf den Ruf der Kantone: Er erhöht die Pauschale für Sprachkurse und andere Ausbildungsangebote für Flüchtlinge markant. Übergeordnetes Ziel ist eine bessere Arbeitsmarktintegration.

Tobias Bär

Rund 15500 Personen sind in der Schweiz im vergangenen Jahr als Flüchtlinge anerkannt oder vorläufig aufgenommen worden. Hinter der Zahl verbirgt sich eine grosse Herausforderung für Bund und Kantone. Oft sind die Bildung und die berufliche Qualifikation der aufgenommenen Personen nicht kompatibel mit den Anforderungen des hiesigen Arbeitsmarktes. Das schlägt sich in der Erwerbsquote nieder: Ende März war nur rund ein Viertel der 18- bis 65-jährigen anerkannten Flüchtlinge erwerbstätig. Bund und Kantone reagieren nun mit einer Integrationsoffensive, die unter anderem folgende Ziele enthält:

- Drei Jahre nach der Einreise verfügen alle Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen mindestens über Basiskenntnisse einer Landessprache.



- Sieben Jahre nach der Einreise ist die Hälfte aller erwachsenen Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen nachhaltig in den Arbeitsmarkt integriert.

Heute beträgt die Erwerbsquote von Flüchtlingen im siebten Jahr nach der Einreise 40 Prozent, bei den vorläufig Aufgenommenen sind es 47 Prozent. Zu den Sprachkompetenzen der Personen aus dem Asylbereich lägen zurzeit noch keine fundierten Daten vor, hält das Staatssekretariat für Migration auf Anfrage fest.

Sommaruga: Mehrausgaben sind gut investiert

«Es sind ehrgeizige Ziele», sagte Asylministerin Simonetta Sommaruga gestern bei der Präsentation der Vereinbarung zwischen Bund und Kantonen. Teil der ­Einigung ist eine Erhöhung der Integrationspauschale: Statt 6000 Franken soll der Bund den Kantonen pro Flüchtling und vorläufig Aufgenommenen künftig 18 000 Franken überweisen. Der Bundesrat erfüllt damit eine Forderung, welche die Kantone vor einem Jahr aufgestellt haben. Gemäss Sommaruga führt die Verdreifachung der Pauschale dazu, dass der Bund pro Jahr rund 132 Millionen Franken zusätzlich aufwerfen muss. Dieser Rechnung liegt allerdings die ­An­nahme von 11 000 Asylgewährungen und vorläufigen Auf­nahmen zugrunde, die im vergangenen Jahr deutlich übertroffen wurde.

Für Sommaruga sind die Mehrausgaben gut investiertes Geld: «Jeder Flüchtling, der arbeitet, bezieht keine Sozial­hilfe. Und jedes Flüchtlingskind, das einen guten Schuleinstieg hat, findet sich in der Bildung besser zurecht.» Pro eingesetztem Franken spare die öffentliche Hand mit der neuen Integrationsagenda bis zu vier Franken, sagte die SP-Bundesrätin. Benedikt Würth, Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK), sekundierte: «Je mehr wir Inte-grationsarbeit leisten, desto eher können wir das Wachstum bei den Sozialhilfekosten bremsen.»

Diese Sozialhilfekosten fallen bei den Kantonen mit Verzögerung an – während fünf (Flüchtlinge) beziehungsweise sieben (vorläufig Aufgenommene) Jahren kommt der Bund dafür auf. Genau dieses Finanzierungs­system soll aber überarbeitet werden, darauf haben sich Bund und Kan­tone ebenfalls geeinigt. Dies aber erst in einem zweiten Schritt. Zunächst soll nun die Integrationsagenda umgesetzt werden. Die Erhöhung der Integrationspauschale wird der Bundesrat in Eigenregie voraussichtlich im Mai 2019 in Kraft setzen.

SVP will nicht integrieren, sondern ausschaffen

Während die Flüchtlingshilfe die Integrationsagenda als «echte Errungenschaft» preist, kommen aus dem bürgerlichen Lager ­kritische Töne. FDP-Ständerat Philipp Müller (AG) sagt: «Wer meint, dass sich die Erwerbs­quote bei den anerkannten Flüchtlingen mit einer Verdreifachung der Integrationspauschale erhöhen lässt, glaubt an den Bölimann.» Es fehle unter anderem an Jobs für Niedrigqualifizierte. Grundsatzkritik äussert Nationalrat Andreas Glarner (AG), bei der SVP zuständig für Asylfragen: «Vorläufig Aufgenommene sollen nicht integriert, sondern ausgeschafft werden, sobald die Situation im Heimatland dies zulässt.»

Glarner stört sich nicht nur an der Erhöhung der Integrationspauschale, sondern auch am ­höheren Beitrag für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA): Die Kantone sollen vom Bund neu 86 statt wie bisher 50 Franken pro Tag und UMA erhalten – dies ebenfalls ab dem kommenden Jahr.